home24 SE: home24 SE Tochterunternehmen Mobly S.A. legt für Börsengang den Angebotspreis auf 21,00 BRL je Aktie fest

Platziert werden 37.037.038 neu auszugebende Stammaktien der Mobly S.A. sowie 1.610.306 Stammaktien der derzeitigen Hauptaktionärin, home24 Holding GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft von home24. Darüber hinaus hat die home24 Holding GmbH & Co. KG eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 5.797.102 Stammaktien aus dem Bestand ihrer Aktien gewährt, die vom Stabilisierungsagenten bis zum 6. März 2021 ausgeübt werden kann. Wenn die Mehrzuteilungsoption in voller Höhe ausgeübt wird, werden im Zuge des Börsengangs insgesamt 44.444.446 Stammaktien der Mobly S.A. platziert.

Die Bruttoerlöse der Mobly S.A. aus dem Börsengang werden sich auf ca. 777,8 Millionen BRL belaufen. home24 Holding GmbH & Co. KG wird ca. 33,8 Millionen BRL an Bruttoerlösen aus dem Verkauf von Mobly S.A. Aktien erzielen. Hinzu kommen Bruttoerlöse für die home24 Holding GmbH & Co. KG in Höhe von bis zu ca. 121,7 Millionen BRL bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

home24 hält nach dem Börsengang mit mindestens 51,1% weiterhin die Mehrheit der Aktien an der Mobly S.A.

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

Ansprechpartner:

Philipp Steinhäuser, ir@home24.de

Rechtlicher Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.