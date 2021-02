Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax könnte wieder an 14000er Marke scheitern Der Dax droht am Donnerstag erneut an der Hürde von 14 000 Punkten zu scheitern. Damit würde sich die Hängepartie der vergangenen Wochen an und unterhalb dieser runden Marke fortsetzen. Zwar ließ der Dax diese im frühen Handel zunächst hinter sich, …