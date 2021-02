Brüssel bietet den USA enge Abstimmung bei Corona-Hilfen an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will bei ihrem Corona-Aufbauplan mit den USA zusammenarbeiten, um die Erholung schneller voranzubringen. "Wir sollten unsere jeweiligen Pakete zur wirtschaftlichen Erholung so eng wie möglich abstimmen", schlug Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Donnerstag in einer Rede vor der US-Handelskammer vor.

Der US-Plan "Build Back Better" und "Next Generation EU" seien riesige Programme zur Stärkung von Konjunktur und Investitionen. "Es ergibt Sinn zu sehen, wo wir durch Zusammenarbeit zusätzlichen Mehrwert schaffen können", sagte Dombrovskis. Einzelheiten nannte er aber noch nicht.