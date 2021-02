PARIS (dpa-AFX) - Beim französischen Pharmakonzern Sanofi läuft der Umbau auf Hochtouren. Dieser kommt laut Management besser voran als gedacht. Das vergangene Jahr sei für sein Unternehmen ein wahres Rekordjahr in puncto Übernahmen gewesen, sagte Finanzchef Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon am Freitag in Paris. Sanofi habe viele Firmen mit "innovativen Medikamenten" hinzugekauft, die für künftiges Wachstum sorgen sollten, erklärte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Zahlenvorlage für 2020.

Im vergangenen Jahr hatte vor allem der milliardenschwere Verkauf des Anteils am US-Partner Regeneron die Bilanz der Franzosen aufpoliert. Unter dem Strich stand für die zwölf Monate ein Gewinn von 12,31 Milliarden Euro, das war mehr als das Vierfache des Vorjahreswertes. Der Umsatz lag mit gut 36 Milliarden Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau, währungsbereinigt kam ein Plus von 3,3 Prozent heraus. An der Pariser Börse lag die Aktie zuletzt mit 2 Prozent im Plus.