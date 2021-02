Ausserordentliche Generalversammlung der Glarner Kantonalbank

Gestützt auf die «COVID-Verordnung-2» des Bundesrats erfolgte die Durchführung der ausserordentlichen Generalversammlung am 5. Februar 2021 ohne Publikum. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten auf schriftlichem oder elektronischem Weg dem Antrag zu und wählten Benjamin Mühlemann als neuen Kantonsvertreter in den Verwaltungsrat. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1'510 Aktionärinnen und Aktionäre mit 80.08 Prozent oder 9,2 Millionen vertretenen Aktienstimmen.

Die Neuwahl von Regierungsrat und Landesstatthalter Benjamin Mühlemann als neuer Kantonsvertreter gilt vorerst für die Amtsperiode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 23. April 2021.



Die ausserordentliche Generalversammlung nimmt zudem Kenntnis vom Rücktritt von Dr. Rolf Widmer aus dem Verwaltungsrat. Dr. Rolf Widmer scheidet per Datum der ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. Februar 2021 aus dem Verwaltungsrat aus. Er übernimmt innerhalb der Glarner Kantonalbank per 3. Mai 2021 die Funktion als Geschäftsleitungsmitglied und Bereichsleiter Vertrieb.



Der Verwaltungsrat setzt sich für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wie folgt zusammen:



Martin Leutenegger, Glarus (Präsident des Verwaltungsrats)

Benjamin Mühlemann, Glarus Nord (Vertreter des Regierungsrats)

Dr. Urs P. Gnos, Altendorf (Vizepräsident des Verwaltungsrats)

Jürg Zimmermann, Glarus Nord

Rudolf Stäger, Luzern

Sonja Stirnimann, Rotkreuz

Dr. Dominic Rau, Zürich



Ordentliche Generalversammlung 2021

Die ordentliche Generalversammlung der Glarner Kantonalbank findet am 23. April 2021 ohne Publikum statt.