Microvast schließt mit der Oshkosh Corporation einen Vertrag zur gemeinsamen Entwicklung der Elektrifizierung

Microvast, Inc., ein weltweit tätiger, führender Anbieter von Akkutechnologien der nächsten Generation für Nutz- und Spezialfahrzeuge ("Microvast" oder das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass die Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) (“Oshkosh”), ein führender Innovator bei einsatzkritischen Fahrzeugen und wichtigen Ausrüstungen, und Microvast eine Gemeinschaftsentwicklungsvereinbarung getroffen haben, um die zukünftige Zusammenarbeit und Innovation in der Akkumulatortechnologie zu erleichtern. Oshkosh bestätigte außerdem seine Zusage, 25 Millionen US-Dollar als Teil der bereits angekündigten privaten Investition in öffentliches Eigenkapital (Private Investment in Public Equity, “PIPE”) in Höhe von 540 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der ebenfalls angekündigten bevorstehenden Fusion von Microvast mit der Tuscan Holdings Corp. (Nasdaq: THCB) (“Tuscan”), einem börsennotierten Akquisitionszweckunternehmen (Special Purpose Acquisition Company, “SPAC”), zu investieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210205005424/de/