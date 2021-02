Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Gewinne - Ungarns Börse mit Verlusten Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mehrheitlich fester geschlossen. In Ungarn indes wurden moderate Verluste verzeichnet. Positive Impulse kamen von den Börsen Westeuropas und vor allem aus den USA, wo einige Indizes Rekorde …