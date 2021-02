FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn trotz leichter Verluste über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Montagvormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2025 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1983 Dollar festgelegt.

Leicht belastet wurde der Euro durch den stärker werdenden US-Dollar. In den vergangenen Wochen hat die amerikanische Währung deutlich an Wert gewonnen, der Euro hat hingegen nachgegeben. Fachleute führen die Entwicklung auf günstigere Wachstumsaussichten für die USA zurück. In Europa belastet vor allem die schleppend verlaufende Corona-Impfkampagne.