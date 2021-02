The Scotts Miracle-Gro legte vor wenigen Tagen aktuelle Quartalsergebnisse vor.

The Scotts Miracle-Gro legte vor wenigen Tagen aktuelle Quartalsergebnisse vor. Das Unternehmen konnte sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz positiv überraschen und den (hohen) Erwartungen des Marktes gerecht werden.

Nach dem starken Start in das laufende Geschäftsjahr 2021 (endet am 30.09.) schraubte das Unternehmen die Prognosen für das Gesamtjahr nach oben. Auf die Ergebnisse selbst gehen wir detailliert in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein.