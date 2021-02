Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.02.2021

Kursziel: 8,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Starkes Jahresschlussquartal unterstreicht die aussichtsreiche Positionierung von ad pepper im aktuell guten Marktumfeld

ad pepper hat jüngst vorläufige Q4-Zahlen veröffentlicht, die erwartungsgemäß stark ausgefallen sind. Darüber hinaus deuten die Ende Januar kommunizierten Prognosen für die Werbebranche u.E. auf ein unverändert gutes Sentiment für ad pepper hin.



Umsatz wächst wie antizipiert: In Q4 erreichte ad pepper nach vorläufigen Zahlen Bruttoerlöse i.H.v. 33,2 Mio. Euro (+37,6% yoy) und übertraf damit auf Gesamtjahressicht erstmalig die Marke von 100 Mio. Euro. Auf Nettoebene erzielte das Unternehmen in Q4/20 Erlöse von 7,7 Mio. Euro (+28,2% yoy). Damit erreichte ad pepper die Mitte Dezember angehobene Guidance von 'circa 25 Mio. Euro' (2020p: 25,6 Mio. Euro) sowie auch unsere Prognose (MONe: 7,4 Mio. Euro bzw. 25,4 Mio. Euro).



Auf Segmentebene sticht das Affiliate-Netzwerk Webgains mit einem Wachstum von +44,6% auf 4,2 Mio. Euro deutlich hervor (MONe: 4,0 Mio. Euro). Hier hat sich das Wachstumstempo durch die Schließungen des stationären Einzelhandels in Folge der verlängerten Lockdown-Maßnahmen nochmal spürbar erhöht (9M: +21,3% yoy). Mit einem Umsatzwachstum von +31,5% yoy auf 2,2 Mio. Euro wuchs die Full-Service-Agentur ad agents etwas stärker als von uns erwartet (MONe: 2,0 Mio. Euro). Wir gehen davon aus, dass einige Bestandskunden am Ende des Jahres ihre Budgets z.B. aus dem Out-of-Home-Bereich aufgrund der Lockdown-Maßnahmen nicht ausgeschöpft hatten und diese dann auf Performance-Marketing-Kanäle umverteilt haben. Entgegengesetzt der starken Entwicklung bei Webgains und ad agents weist das Segment ad pepper media im Jahresschlussquartal einen Umsatzrückgang von -11,4% yoy auf 1,2 Mio. Euro aus (MONe: 1,4 Mio. Euro). Grund hierfür ist u.E. eine gewisse Abhängigkeit von den größeren Agenturen, die teilweise bei ad pepper media Kunde sind und in 2020 aufgrund des Corona-bedingten Drucks bei klassischen Medien selbst Schwierigkeiten hatten.



