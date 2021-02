CREDIT SUISSE belässt Voestalpine auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Carsten Riek

Analysiertes Unternehmen: Voestalpine

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Voestalpine nach einem soliden dritten Geschäftsquartal von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Carsten Riek sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Chance, dass der österreichische Stahlkonzern den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr übertreffen wird. Er hob seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) für die kommenden drei Geschäftsjahre an. Die Aktien seien aber fair bewertet./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 17:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 17:43 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.