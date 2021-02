Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver durchläuft aktuell eine spannende Phase.

Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver durchläuft aktuell eine spannende Phase. Zum einen ist dieses in der volatilen Kursentwicklung der Aktie begründet. Zum anderen werfen die anstehenden Quartalsergebnisse ihr Schatten voraus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 29.01. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen wogte der Kampf um die zentrale Unterstützung 30,0 / 28,3 US-Dollar hin und her. Just in dem Moment, als es nach einem Bruch der Zone aussah, drehte die Aktie wieder nach oben ab. Begleitet wurde diese Entwicklung von einem anziehenden Silberpreis. Möglicherweise könnte es außerdem eine Rolle gespielt haben, dass sich Silberaktien derzeit offenkundig eines bemerkenswerten Interesses erfreuen. Wie auch immer; im Endeffekt gelang es der Aktie, sich wieder von der „heißen“ Zone zu lösen. Mit dem Bereich von 32,0 US-Dollar wurde ein erster (nun ehemaliger) Wiederstand bereits zurückerobert. Der Erholungsversuch würde weiter an Relevanz gewinnen, sollte es über die 34,5 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite bleibt es dabei: Ein Rutsch unter die 28,3 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden.“

In den letzten Handelstagen und –wochen stand Silber aus bekannten Gründen im Fokus von Anlegern und Investoren. Das Auf und Ab des Edelmetalls hinterließ auch bei den Produzentenaktien Spuren; so auch bei Pan American Silver; wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt, wie etwa bei anderen Silberwerten.

Der Handelsverlauf wird bereits seit Wochen von zwei dominierenden Kursbereichen geprägt. Auf der Unterseite ist es der Bereich 30,0 / 28,3 US-Dollar, auf der Oberseite die Zone 38,5 / 40,0 US-Dollar. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung innerhalb dieser Grenzen sollte nicht überraschen. Ein Ausbruch aus der Range käme einer Weichenstellung gleich und müsste zu einer Neubewertung der Lage führen.

Pan American Silver plant die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Dezember-Quartal am 17.02. nach Handelsschluss. Spätestens mit den Quartalszahlen wird das Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand kommen.