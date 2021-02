Merkel als Geschlagene im Kampf der Mutanten

Lange Zeit schien es, als könnte Angela Merkel ihr klassisches Herrschaftsmodell des mit öffentlichem Schweigen garnierten Bürgerrechtsabbaus bei gleichzeitiger Fesselung der Bundesländer bis in alle Ewigkeit durchsetzen. Mit einem in der Verfassung nicht vorgesehenen Beschlussgremium über alle Parlamente hinweg, einer Art Staatsrat, mit dem sie die Ministerpräsidenten der Länder in ihren Bann zu schlagen suchte.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.