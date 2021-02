Royal Helium macht Fördertests von 70 Metern auf Climax-1 und von 68 Metern auf Climax-2

Abschluss und Tests von Climax-1 und Climax-2 umfassen abschnittsweise Perforation und Fördertests von rund 70 Metern potenziell heliumhaltiger Bereiche in Climax-1 und rund 68 Metern potenziell heliumhaltiger Bereiche in Climax-2, die beide zahlreiche strukturelle Zonen umfassen.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, sagte: “Die ersten Ergebnisse und Interpretationen der Bohrprofile auf Climax-1 und Climax-2 haben eine Reihe von Bereichen gezeigt, die wir testen werden. Die Planung der Testphase auf Climax macht große Fortschritte. Jetzt, wo die wichtigen Zonen ausgewählt wurden, und angesichts des großen Umfangs der Testabschnitte auf Climax-1 und Climax-2, gehen wir davon aus, dass die Tests, sobald sie einmal begonnen haben, länger als zwei Wochen dauern werden.”

Genau wie Climax-1 wurde das Bohrloch Climax-2 im präkambischen Grundgestein am Fuße der Formation Deadwood niedergebracht. Die Formation Deadwood ist eine Sand- und Schieferabfolge, die für die Heliumproduktion in Saskatchewan bekannt ist. Diese ersten drei Bohrlöcher zielten auf verschiedene Teile der gleichen großen Grundsteinstruktur ab, die im Zentrum des Climax-Landblocks identifiziert wurde.

Climax-2 hat am 9. Februar seine Gesamttiefe erreicht und die Bohranlage Savanna 419 wird jetzt an den Standort von Climax-3 gebracht.

Qualifizierte Person: Stephen P. Halabura, P. Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person (gemäß der Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

