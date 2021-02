Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges EcoGraf schließt für schnelleren Bau einer australischen Anlage für Batterieanodenmaterial erfolgreich institutionelle Platzierung in Höhe von 54,6 Mio. AUD ab 12.02.2021 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EcoGraf schließt für schnelleren Bau einer australischen Anlage für Batterieanodenmaterial erfolgreich institutionelle Platzierung in Höhe von 54,6 Mio. AUD ab

Die Kapitalbeschaffung versetzt EcoGraf in die Lage, die Möglichkeiten des Batterierecyclings voranzutreiben und erste Standortuntersuchungen für eine zweite Anlage in Europa durchzuführen

Highlights

- Feste Zusagen zur Kapitalbeschaffung in Höhe von 54,6 Mio. AUD, mit Eckpfeiler-Investitionen von nordamerikanischen, deutschen und australischen institutionellen Investoren.

- Das starke Interesse der institutionellen Investoren unterstreicht die Überlegenheit von EcoGrafs umweltverträglicher Reinigungstechnologie, die Kunden mit nachhaltig produziertem Batterieanodenmaterial versorgt.

- EcoGraf ist nun vollständig finanziert, um die erste Bauphase seiner australischen Anlage zur Reinigung von Batterieanodenmaterial im kommerziellen Maßstab abzuschließen.

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, FRA: FMK, WKN: A2PW0M) freut sich bekannt zu geben, dass es feste Zusagen zur Beschaffung von 54,6 Mio. AUD (vor Kosten) über eine Aktienplatzierung an institutionelle, erfahrene und professionelle Investoren zu 0,60 AUD pro Aktie erhalten hat. Dabei sollen 91 Millionen neue, voll eingezahlte Stammaktien ausgegeben werden (Platzierung).

Canaccord Genuity hat bei der Platzierung als Lead Manager und Bookrunner agiert.

Die Eckpfeiler-Investitionen wurden von drei bedeutenden institutionellen Investoren getätigt: einem in New York ansässigen ESG-Fonds, einem in Deutschland ansässigen globalen Fondsmanager und einem führenden australischen Fondsmanager.