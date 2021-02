GOLDMAN SACHS belässt AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Iwamoto

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 143

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 143 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus des Industriegase-Herstellers gehe zunehmend in Richtung umweltfreundlichere Energien, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des verhaltenen Wachstumsausblicks und der ihres Erachtens fairen Bewertung der Aktie bleibe sie bei ihrem Anlageurteil./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.