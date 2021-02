Lanxess Übernahme! Nachrichtenquelle: 4investors | 14.02.2021, 09:24 | 4 | 0 | 0 14.02.2021, 09:24 |



Das designierte neue Tochterunternehmen - noch müssen die Behörden der Übernahme zustimmen - ist ein ...



Weiterlesen auf 4investors.de Der Kölner Chemiekonzern Lanxess meldet am Sonntag einen Zukauf: Man habe „einen Vertrag zur Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Emerald Kalama Chemical von Tochtergesellschaften der American Securities LLC unterzeichnet”, so Lanxess in der Mitteilung. Den Kaufpreis beziffern die Kölner auf 1,075 Milliarden Dollar.Das designierte neue Tochterunternehmen - noch müssen die Behörden der Übernahme zustimmen - ist ein ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

Lanxess Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer