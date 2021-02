APA ots news: OMV und Kommunalkredit investieren in die Produktion von grünem Wasserstoff

Wien (APA-ots) -



* Bau der größten Elektrolyseanlage Österreichs in der OMV Raffinerie Schwechat

* Jährliche Produktion von bis zu 1.500 Tonnen grünem Wasserstoff - daraus resultierende Einsparung von bis zu 15.000 Tonnen CO2-Emissionen

* Weiterer Schritt zur Verringerung des CO2-Fussabdrucks

Die OMV, das integrierte, internationale Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Sitz in Wien und Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) haben die gemeinsame Investition in den Bau der größten Elektrolyseanlage Österreichs in der OMV Raffinerie Schwechat beschlossen. Die Investitionssumme liegt bei rund EUR 25 Mio und wird jeweils zur Hälfte von OMV und Kommunalkredit getragen. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt im zweiten Halbjahr 2023.