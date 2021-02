WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 52,07 Punkte oder 1,76 Prozent auf 3014,78 Einheiten. Marktbeobachter verwiesen auf weltweit fortschreitende Impfungen sowie die Hoffnung auf das angekündigte US-Hilfspaket. Schwächer als erwartet ausgefallene Daten zur Industrieproduktion der Eurozone im Dezember belasteten nicht. Die US-Aktienmärkte blieben zu Wochenbeginn feiertagsbedingt geschlossen.

In einem Branchenvergleich in Europa zeigten sich Ölwerte und Bankaktien gut gesucht. In Wien kletterten Schoeller-Bleckmann um satte 7,25 Prozent nach oben und OMV gewannen um 4,88 Prozent. Die Ölpreise haben den Höhenflug vom vergangenen Freitag fortgesetzt und die höchsten Werte seit über einem Jahr erreicht. Die OMV und die Kommunalkredit investieren zusammen 25 Millionen Euro in den Bau der größten Elektrolyseanlage Österreichs in der OMV-Raffinerie Schwechat, wurde zudem bekannt.