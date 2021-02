Crowdfunding-Immobilien Neues Bergfürst-Projekt „Grazer Parksuiten“ wird sehr gut von Crowdfunding-Investoren angenommen Gastautor: Matthias Beckh 56 | 0 | 0 16.02.2021, 09:27 | Das Bergfürst-Projekt „Grazer Parksuiten“, welches seit dem 13.2. Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung steht, kann erfolgreiche erste Fundingtage vorweisen. Das Bergfürst-Projekt „Grazer Parksuiten“, welches seit dem 13.2. Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung steht, kann erfolgreiche erste Fundingtage vorweisen. Das Bergfürst-Projekt „Grazer Parksuiten“, welches seit dem 13.2. Anlegern zur Zeichnung zur Verfügung steht, kann erfolgreiche erste Fundingtage vorweisen. Nach nur zwei Fundingtagen haben ca. 1.400 Anleger fast 1,7 Mio. Euro in das Projekt investiert. Das sind über 20% mehr Mittelzuflüsse als bei Immobilien-Crowdfundings nach zwei Tagen üblich. Das Fundingziel beträgt 3,325 Mio. Euro, so dass noch in das Projekt investiert werden kann. Mit dem Projekt werden 5 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 43 Wohnungen in der Hauptstadt der Steiermark finanziert. Basis für den hohen Zufluss von Anlegergeldern in das Projekt dürften die Wachstumsaussichten im Grazer Wohnimmobilienmarkt, das Vorliegen der Baugenehmigung und die Sicherheiten in Form einer Hypothek und eines harten Patronates der Muttergesellschaft sein. Die Investitionsmöglichkeit ist mit einem attraktiven Kupon von 6,5% ausgestattet. Weitere Informationen über das neue Bergfürst-Projekt und die objektive Bewertung durch Crowdrating.immo erhalten Sie hier. Direkt zur Investitionsmöglichkeit auf Bergfürst gelangen Sie <�über diesen Link>. Crowdrating.immo beobachtet seit Juli 2017 das Anlegerverhalten und den Fundingverlauf sämtlicher Immobilien-Crowdfundings aller sieben relevanten deutschen Plattformen. Aus mittlerweile über 10.000 Datenpunkten wird ein einzigartiges und objektives Rating („Smart Benchmark“) ermittelt, welches interessierten Investoren verdeutlicht, ob eine laufende Finanzierung ein „Anlegerliebling“ oder ein „Ladenhüter“ ist. Dadurch erhalten interessierte Investoren wertvolle Hinweise für Ihre Anlageentscheidungen. Crowdrating.immo stellt dieses Rating kostenlos zur Verfügung.



