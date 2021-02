Eaton Vance: Fünf Gründe für eine Hausse bei Schwellenländeranleihen in Lokalwährung

Eaton Vance ist derzeit zuversichtlich, was die Anlageaussichten für auf Lokalwährung lautende Schwellenländeranleihen (EMD) betrifft. Das EMD-Team von Eaton Vance, das ein Vermögen von 8,4 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat Lokalwährungen zum ersten Mal überhaupt als klaren Risikofaktor „übergewichtet“. Gleichzeitig ist das Team positiv („moderat übergewichtet“) gegenüber lokalen Zinsen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Schwellenländern.

Gründe für diese bullishe Haltung sind die zurückhaltende Politik der G3-Zentralbanken, niedrige Renditen an den Kernanleihemärkten, steigende Defizite in den Vereinigten Staaten und attraktive relative Bewertungen der EMD. Im Folgenden gehen wir näher auf die Gründe für diesen positiven Ausblick ein, insbesondere in Bezug auf Anleihen in Lokalwährungen.

1. Schwellenländer treiben den Aufschwung der Weltwirtschaft an