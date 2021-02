British American Tobacco enttäuscht mit Wachstumsaussichten

LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) will in einem schrumpfenden Tabakmarkt weiter wachsen. Rückenwind sollen dabei vor allem alternative Produkte wie E-Zigaretten leisten. Im laufenden Geschäftsjahr ginge das Volumen in der Tabakindustrie voraussichtlich um 3 Prozent zurück, teilte BAT am Mittwoch in London mit. Der Konzern selbst will 2021 aber ein Umsatzwachstum vor dem Einfluss von Währungsschwankungen von 3 bis 5 Prozent erzielen.

Beim Gewinn je Aktie (EPS) rechnet BAT mit einem währungsbereinigten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Negativ Auswirkungen erwartet der Konzern auch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sowie von der Währungsseite.