MEDIQON Group AG: Veröffentlichung des Bezugsangebots für die von der Hauptversammlung am 30. Oktober 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 1:2 angeboten, das heißt je eine Aktie der Gesellschaft inkludiert ein Bezugsrecht, das zum Bezug von zwei neuen Aktien berechtigt. Der Bezug von nur einer neuen Aktie ist möglich. Es wird ein börslicher Bezugsrechtshandel organisiert.

Die Bezugsfrist wird am 19.02.2021, 0.00 Uhr beginnen und am 05.03.2021, 24.00 Uhr enden. Der börsliche Bezugsrechtshandel wird am 19.02.2021 eröffnet und am 03.03.2021 enden. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A3H3LK4, WKN A3H3LK) werden am 19.02.2021 von der Clearstream Banking AG, bei der die Aktien in Girosammelverwahrung gehalten werden, den Depotbanken zugebucht. Es obliegt den Depotbanken, die Bezugsrechte in die Depots der Aktionäre einzubuchen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon-group.de Internet: www.mediqon-group.de ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0 WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1169149

