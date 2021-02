Foto: finanzbusiness Hamburger Volksbank spürt den Ertragsdruck, schließt das Coronajahr 2020 aber "akzeptabel" ab Nachrichtenquelle: Finanz Business 29 | 0 | 0 18.02.2021, 08:59 | Dass 2020 so wenig Touristen vor ihren Geldautomaten standen, belastet das Ergebnis des Instituts. Doch gerade in der Krise sei das Modell der Genossen so modern wie nie, sagt Vorstandssprecher Thorsten Rathje im Gespräch mit FinanzBusiness.

