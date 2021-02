Netfonds AG: vorläufige Geschäftszahlen 2020, Rekordumsatz trotz Pandemie, Prognose 2021 - weiteres dynamisches Wachstum voraus

Erhöhung des Netto-Konzernumsatzes um 17,7% auf 29,9 Mio. Euro (25,4 Mio. Euro), EBITDA + 31,0 Prozent auf 3,8 Mio. Euro

Steigerung des EBIT auf 1,6 Mio. Euro (0,60 Mio. Euro)

Assets under Administration + 17% auf 17,1 Mrd. Euro



Hamburg, 18. Februar 2021- Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) hat das Geschäftsjahr 2020 auf Basis der vorläufigen ungeprüften Geschäftszahlen erfolgreich abgeschlossen und ihr dynamisches Wachstum der Vorjahre auch im Pandemie-Umfeld nochmals beschleunigt. Das Unternehmen konnte in allen Bereichen wachsen und wichtige Meilensteine seiner Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen.



Der Brutto-Konzernumsatz stieg demnach um 27,7 Prozent auf 144,7 Mio. Euro (113,3 Mio. Euro). Der Netto-Konzernumsatz erhöhte sich um 17,7 Prozent auf 29,9 Mio. Euro (25,4 Mio. Euro). Die Rohertragsmarge lag mit 20,6% über der Zielmarke von 20 Prozent. Das EBITDA lag trotz der weiterhin hohen Investitionstätigkeit in den Vertrieb und die Digital-Plattform finfire sowie den Vorlaufkosten für den Vertriebsstart der betrieblichen Versorgungssysteme mit 3,8 Mio. Euro (2,9 Mio. Euro) um 31,0% über dem Vorjahreswert. Das EBIT der Gruppe erreichte 1,60 Mio. Euro nach 0,60 Mio. Euro im Vorjahr.



Mit einem Bruttoumsatz von 144,7 Mio. Euro konnte die Netfonds Gruppe im Jahr 2020 abermals einen neuen Rekord aufstellen und organisch um mehr als 25% gegenüber dem Vorjahr wachsen. Die Grundlage hierfür bilden neue Höchstwerte in allen Bereichen der Netfonds Gruppe. Im Bereich Regulatorik (Haftungsdach und Vermögensverwaltung) lag das Wachstum bei 45,8%, das stärkste Wachstum mit mehr als 200% erzielte der Bereich "Immobilien, Eigene Produkte & Marketing", zu dem insbesondere die signifikante Erhöhung des Geschäftsvolumens der Netfonds Immobilienplattform beigetragen hat.