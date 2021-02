---------------------------------------------------------------------------

CytoTools gelingt guter Vermarktungsstart von DPOCL in Indien trotz spürbarer pandemiebedingter Einschränkungen



- Markteinführung von DPOCL in Indien deutlich von COVID-19 geprägt - Trotz eingeschränkter Vertriebskanäle bisher knapp 10.000 Anwendungsfälle mit steigender Tendenz

- Diabetic Foot Society of India unterstützt Markteinführung im Rahmen der Jahreskonferenz



Darmstadt, 22. Februar 2021 - Der CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), einer Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, ist gemeinsam mit ihrem Lizenzpartner Centaur Pharmaceuticals in Indien ein guter Vermarktungsstart ihres Wirkstoffs zur Behandlung des Diabetischen Fuß Syndroms gelungen. Die Markteinführung des in Indien unter der Marke Woxheal(R) angebotenen Medikaments wurde dabei zwar deutlich von der starken Verbreitung von COVID-19 in Indien und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen überschattet. In Anbetracht der stark eingeschränkten Möglichkeiten, das neue Medikament im Rahmen von Vor-Ort-Terminen vermarkten zu können, stellt sich die Anzahl durchgeführter Behandlungen jedoch als sehr vielversprechend dar.



"Uns allen war von Anfang an bewusst, dass Corona die Markteinführung von Woxheal(R) in Indien deutlich erschweren würde. Dass sich aber ausgerechnet diese Region im Jahresverlauf zu einer der am schlimmsten betroffenen weltweit entwickeln sollte, hat die Latte für unseren Partner Centaur enorm hoch gelegt", erklärt Dr. Mark-André Freyberg, Vorstandsvorsitzender von CytoTools. "Auch wenn wir hierdurch im Rumpfquartal Q4 2020 nur marginale Umsätze aus Lizenzeinnahmen verbuchen können, so waren dies doch wegweisende Monate für unser Unternehmen. Erstmals haben Ärzte unser Medikament verschrieben. Erstmals wurden Menschen, die einen schlimmen Leidensweg hinter sich haben, außerhalb klinischer Studien mit unserem Medikament behandelt und geheilt. Das zeigt uns, dass wir bei der Zulassung in Europa nun nur noch die vorgeschriebenen Prozesse durchlaufen müssen, um auch hier kommendes Jahr zum Erfolg zu kommen".