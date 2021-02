Mit Spannung wurde der Zahlenveröffentlichung des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver entgegengesehen.

Am 17.02. legten die Kanadier schließlich die Ergebnisse für das 4. Quartal 2020 respektive für das Gesamtjahr 2020 vor. Obwohl Pan American Silver sehr ordentliche Zahlen präsentierte, blieben die erhofften positiven Impulse auf den Aktienkurs aus. Die Konsolidierung setzte sich zuletzt fort.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 10.02. unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen und –wochen stand Silber aus bekannten Gründen im Fokus von Anlegern und Investoren. Das Auf und Ab des Edelmetalls hinterließ auch bei den Produzentenaktien Spuren; so auch bei Pan American Silver; wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt, wie etwa bei anderen Silberwerten. Der Handelsverlauf wird bereits seit Wochen von zwei dominierenden Kursbereichen geprägt. Auf der Unterseite ist es der Bereich 30,0 / 28,3 US-Dollar, auf der Oberseite die Zone 38,5 / 40,0 US-Dollar. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung innerhalb dieser Grenzen sollte nicht überraschen. Ein Ausbruch aus der Range käme einer Weichenstellung gleich und müsste zu einer Neubewertung der Lage führen. […]“.

Im Großen und Ganzen hat sich am Chartbild nichts geändert. Die beiden Kursbereiche 30,0 / 28,3 US-Dollar auf der Untersete und 38,5 / 40,0 US-Dollar auf der Oberseite dominieren weiterhin das Handelsgeschehen. Signifikante Impulse sind erst mit Verlassen der Range zu erwarten.

Schauen wir uns die aktuellen Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2020 an. Pan American Silver erzielte einen Umsatz in Höhe von 1,338 Mrd. US-Dollar; nach 1,350 Mrd. US-Dollar in 2019. Der Silberproduzent wies einen Nettogewinn in Höhe von 176,455 Mio. US-Dollar (EPS 0,85 US-Dollar) aus, nach 111,244 Mio. US-Dollar (EPS 0,55 US-Dollar) in 2019. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn wurde für 2020 mit 243,382 Mio. US-Dollar ausgewiesen; nach 157,987 Mio. US-Dollar in 2019. Auch in puncto operativer cash flow wies Pan American Silver für 2020 mit 462,3 Mio. US-Dollar einen starken Wert aus.