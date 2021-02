GBP/USD – Wie weit kann die Rally noch gehen?

Anstieg im Pfund hält an, Fokus auf Powell Aussage diese Woche

Willkommen zu einer neuen Handelswoche.

Die positive Marktstimmung dauert an, denn die positiven Meldungen zur Impfstoff Effizienz beruhigen derweil die Investoren. In Israel scheinen die Covid-19 Impfungen von Pfizer und BioNTech eine große Mehrheit der Geimpften vor einer Infektion zu schützen. Der U.S. Dollar rutschte tiefer inmitten der anhaltenden Risikobereitschaft und des Optimismus über eine globale Erholung. Das Pfund Sterling weitete seine Gewinne trotz der überkauften Situation bis 1.4052 aus. Der Euro handelte stabil zwischen 1.21 und 1.2150.

Diese Woche werden Investoren die Anhörung von Federal Reserve Präsident Jerome Powell am Dienstag genau unter die Lupe nehmen. Powell wird aller Wahrscheinlichkeit nach in seiner Anhörung vor dem Kongress einen taubenhaften Ton anschlagen und beteuern, dass jetzt nicht die Zeit sei um über eine Normalisierung der Geldpolitik zu sprechen. Während sich der wirtschaftliche Ausblick aufhellt, so sickert auch wieder die Inflationsangst durch. Die Fed könnte jedoch Sorgen zur Inflation dämpfen und bestätigen, dass die Teuerungsrate zwar ansteigen kann, die Fed aber geneigt ist, durch einen Anstieg in der nächsten Zeit durchzusehen.