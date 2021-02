Foto: finanzbusiness Volkswagen Financial Services steigt in den Zweiradmarkt ein Nachrichtenquelle: Finanz Business 42 | 0 | 0 22.02.2021, 11:50 | Zweiräder sind "in" - auch bei Volkswagen Financial Services. Das Unternehmen bietet Kunden in diesem Segment künftig Leasing und Kreditfinanzierung.

