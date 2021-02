NEW YORK (dpa-AFX) - Im Einklang mit den negativen Weltbörsen dürften auch die US-Aktienmärkte am Montag in der Minuszone eröffnen. Besonders unter Druck sollten - wie auch in Europa - die Technologiewerte stehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung 0,53 Prozent tiefer bei 31 327 Punkten. In der Vorwoche war der US-Leitindex per saldo kaum vom Fleck gekommen.

Die Vorsicht vieler Anleger vor stark steigenden Anleiherenditen und die Sorge um eine stärker zunehmende Inflation habe den zunehmenden Optimismus über das Corona-Impfprogramm und den Weg zu einer wirtschaftlichen Wiederbelebung in den Hintergrund gedrängt, sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets.