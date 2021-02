Eat Beyond fügt Plant Power, ein in Kalifornien ansässiges veganes Schnellrestaurant, seinem Portfolio hinzu und weitet eine Marketingvereinbarung aus

Vancouver, B.C. & San Diego, Kalifornien – 22. Februar 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FSE: 8) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein im Bereich pflanzliche und alternative Ernährung tätiger Investmentunternehmen, investiert in Plant Power Restaurant Group, LLC („Plant Power“) und fügt Plant Power seinem Portfolio hinzu.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Plant Power Fast Food gilt mit seinem rein pflanzlichen Produktangebot und biologisch abbaubaren Verpackungen als Innovator im Bereich Schnellrestaurants (Quick Service Restaurant „QSR“). Plant Power bietet eine Speisekarte von Burgern, Pommes frites, Shakes und „Hühnchen-Tenders“ bis zu Wraps, Salaten, Säften, Rohprodukten und Kindermenüs. Plant Power wird oft als die vegane Version von McDonalds und anderen ähnlichen Fast Food-Konzepten bezeichnet.

„Eat Beyond freut sich, mit der Investition in Plant Power in den Schnellrestaurant-Markt einzutreten,“ kommentierte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. „Wir sind immer auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen Preis, Führung, Zugänglichkeit und Qualität in unserem Portfolio. Damit passt Plant Power ganz natürlich zu uns. Dies ist als eine Art Anzahlung in einem Bereich, in den Eat Beyond einsteigen will, zu verstehen. Wir freuen uns auf eine ertragreiche und nachhaltige Partnerschaft.“

Nach einer Studie des Centers for Disease Control konsumieren mehr als 36 Prozent der amerikanischen Bevölkerung Fast Food täglich. Eine Umfrage von Morning Consult ergab, dass 36 Prozent der amerikanischen Bevölkerung sich vegane oder vegetarische Angebote von Fast Food-Restaurants wünschen und nach Statista erreichte der Schnellrestaurant-Markt 273 Milliarden USD im Jahr 2019.

„Das Interesse von Konsumenten an pflanzlichen Alternativen ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, und Plant Power berichtete ein markenweites Nettoumsatzwachstum von mehr als 1200 % seit Betriebsbeginn im Jahr 2016,“ erläuterte Plant Power-Mitbegründer und Co-CEO Jeffrey Harris. „Wir bieten praktisch eine gesündere, nachhaltigere Alternative ohne Tierquälerei zu traditionellen Schnellrestaurant-Modellen. Wir sind begeistert, unseren Gästen eine revolutionäre neue Art von Fast Food zu bieten.“