Innocan Pharma meldet den Abschluss seines ersten kommerziellen Produktionslaufs in den USA sowie den Start seiner kommerziellen US-Internetplattform

Darüber hinaus freut sich Innocan, die Lancierung seiner kommerziellen Internetplattform https://synonyshop.com/ in Nordamerika bekannt zu geben. Das Unternehmen hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Pharma Ltd. („Innocan Israel“) bestimmte Vereinbarungen mit weltweit führenden Unternehmen für die Umsetzung, Logistik und das Service zur Unterstützung der Funktionen der Webseite abgeschlossen.

„Unsere Expansion in den amerikanischen Markt birgt immense Chancen für Innocan“, meint CEO Iris Bincovich. „Unsere von führenden Wissenschaftlern formulierten Produkte haben in klinischen Studien hervorragende Ergebnisse erzielt und werden in hochmodernen Anlagen auf der ganzen Welt hergestellt. Wir sind überzeugt, dass diese Vorteile auch bald zu Verkaufserfolgen im Jahr 2021 und darüber hinaus führen werden.“

Die neue Webseite wurde so gestaltet, dass sie Benutzerfreundlichkeit mit exzellenter Navigation und Funktionalität verbindet und den Kunden einen Einblick in sämtliche Produktinformationen für ein optimales Einkaufserlebnis bietet. Der Online-Produktvertrieb wird unter der Leitung der Firma Brandzon Co Ltd. (www.brandzon.co) abgewickelt, welche auf den Ausbau und die globale Verbreitung des Internethandels spezialisiert ist. Das Team von Brandzon kann eine Erfolgsbilanz im internationalen Vertrieb vorweisen und verfügt über einschlägige Kompetenzen als globaler 3PL-Logistikdienstleister (Third Party Logistics).