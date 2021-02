LONDON (dpa-AFX) - Nach den angekündigten Corona-Lockerungen in England verzeichnen britische Reise- und Urlaubsanbieter ein sprunghaft gestiegenes Interesse. Flugbuchungen aus Großbritannien seien in den Stunden nach der Rede von Premierminister Boris Johnson um 337 Prozent im Vergleich zur Vorwoche und Urlaubsbuchungen sogar um 630 Prozent gestiegen, teilte die Fluggesellschaft Easyjet in Luton mit. Der größte britische Reiseanbieter Tui UK verzeichnete eine Versechsfachung der Buchungen.

An der Londoner Börse lösten die Nachrichten Kurssprünge aus. Die Easyjet-Aktie legte zeitweise um rund zwölf Prozent zu und lag am Vormittag zuletzt noch mit rund acht Prozent im Plus. Für die Tui-Aktie ging es zunächst um sieben Prozent aufwärts. Zuletzt belief sich das Plus noch auf rund fünf Prozent.