DZ BANK belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 170 Euro je Aktie belassen. Volkswagen sollte sich 2021 dank seiner Premiummarken sowie der guten Marktstellung in China besser als der Gesamtmarkt entwickeln können, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gewinne die E-Offensive von Volkswagen nach der Einfu?hrung der vollelektrischen Modelle ID3 und ID4 in den kommenden Quartalen an Fahrt. Für die Autoindustrie insgesamt gebe es Licht am Ende eines langen kurvenreichen Tunnels./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:12 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:26 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.