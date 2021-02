JPMORGAN belässt GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 87,50 auf 92,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Zuversicht für den Spezialverpackungshersteller im Jahr 2021 sei nicht mehr ganz so groß wie vorher, aber die Marktschätzungen für die Zeit danach hätten noch Luft nach oben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 21:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 00:15 / GMT





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG! Werbung Long Long Basispreis 72,54€ Hebel 6,73 Ask 1,45 Zum Produkt Short Short Basispreis 99,94€ Hebel 6,22 Ask 1,33 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.