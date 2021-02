Bill Gates Klimawandel-Fonds mit erstem Investment in Europa

Leipzig (ots) - Der Europa-Ableger des von Microsoft-Gründer Bill Gates

initiierten Klimawandel-Fonds Breakthrough Energy Ventures hat erstmals in ein

europäisches Cleantech-Unternehmen investiert. Das berichtet das Online-Magazin

Cleanthinking.de. Demnach hat Breakthrough Energy Ventures-Europa (BEV-E)

gemeinsam mit dem Berliner Climate Tech-Finanzierer Beyond Black in das

Schweizer Unternehmen Bloom Biorenewables investiert.



Bloom Biorenewables entwickelt eine Technologie zur Herstellung pflanzlicher

Moleküle, die als Erdölersatz in Produkten wie Kosmetika oder Kraftstoffen

dienen. "Die Produkte von Bloom haben das Potenzial, mehr CO2-Emissionen

einzusparen als Deutschland, Frankreich und Großbritannien jährlich emittieren",

begründet Sebastian Heitmann von Beyond Black das Engagement gegenüber

Cleanthinking.de. "Das entspricht mehr als 1,5 Milliarden Tonnen."







verhindern" Technologien die es ermöglichen sollen, von heute jährlich

emittierten 51 Milliarden Tonnen auf Null Tonnen im Jahr 2050 zu kommen.



"Wie auch Bill Gates sind wir der festen Überzeugung, dass nur sehr

bahnbrechende Innovationen mit ambitionierten CO2-Einsparungszielen die

Erderwärmung begrenzen kann. Mit diesem Vorsatz haben wir Bloom als Investment

entdeckt." Anschließend sei man auf Breakthrough Energy Ventures zugegangen, um

mit ausreichend Kapital für ein schnelles Wachstum des Unternehmens zu sorgen,

so Heitmann weiter.Weitere Informationen und



Hintergründe finden Sie hier: https://www.cleanthinking.de/bloom-biorenewables-m

olekuele-aus-pflanzen-als-erdoel-ersatz-ueberzeugt-investoren/



