EIT InnoEnergy unterstützt das Chvaletice Manganprojekt

Euro Manganese und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in der Tschechischen Republik, Mangan Chvaletice, haben sich die Unterstützung von EIT InnoEnergy gesichert, einer Wissens- und Innovationsgemeinschaft, die vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut unterstützt wird. EIT InnoEnergy wird sein breites Netzwerk und seine Ressourcen einsetzen, um die erfolgreiche Integration des Chvaletice Manganprojekts in die europäische Batterieindustrie zu beschleunigen.

Das Chvaletice Manganprojekt ist die einzige nennenswerte Manganressource in der Europäischen Union. Es hat das Potenzial, bis zu 50 % des für 2025 prognostizierten europäischen Bedarfs an hochreinem Mangan und 28 % des für 2030 erwarteten Bedarfs zu decken.

Das Projekt sorgt auch für einen lokalen ökologischen und sozialen Nutzen vor Ort. Da Abraumhalden einer stillgelegten Mine recycelt werden, um daraus Mangan in Batteriequalität zu gewinnen, wird eine langjährige Quelle von Wasserverschmutzungen beseitigt und es werden hochwertige Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung geschaffen.

Um das Projekt und seine Vorteile für Europa zu forcieren, wird EIT InnoEnergy eine Anfangsfinanzierung in Höhe von 250.000 Euro in das Unternehmen einbringen. Diese wird in die laufenden Arbeiten an einer detaillierten Machbarkeitsstudie und einer Demonstrationsanlage fließen, die beide bis Ende 2021 abgeschlossen sein sollen.

EIT InnoEnergy hat sich bereit erklärt, Euro Manganese bei der Sicherung einer Finanzierung von bis zu 362 Millionen Euro für die kommerzielle Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts zu helfen. Mögliche Finanzierungsquellen sind europaweite und regionale Förderprogramme sowie europäische Banken zur Projektfinanzierung und Wirtschaftsförderung.

EIT InnoEnergy wird Euro Manganese außerdem dabei unterstützen, Abnahmeverträge mit Abnehmern von hochreinen Manganprodukten abzuschließen, darunter europäische Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Kathoden.

VANCOUVER, British Columbia, Feb. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) („Euro Manganese“ oder das „Unternehmen“) und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in der Tschechischen Republik, Mangan Chvaletice s.r.o. („Mangan Chvaletice“), haben Vereinbarungen unterzeichnet, mit denen sich die Unternehmen die Unterstützung von EIT InnoEnergy sichern, einer Wissens- und Innovationsgemeinschaft, die vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut unterstützt wird. EIT InnoEnergy leitet die industriellen Entwicklungen der European Battery Alliance, einer von der Europäischen Kommission im Oktober 2017 ins Leben gerufenen Initiative, die das Ziel verfolgt, eine starke und wettbewerbsfähige Batterieindustrie in Europa aufzubauen.