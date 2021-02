Physicians’ Education Resource veranstaltet 38. jährliche Miami Breast Cancer Conference in erweitertem, interaktivem virtuellem Tagungsformat

Die Konferenz findet traditionell in einem Eventzelt statt, doch in diesem Jahr wurde die 38. jährliche Miami Breast Cancer Conference in eine live übertragene virtuelle und interaktive Veranstaltung verwandelt, bei der neue Online-Tagungstechnologien zum Einsatz kommen. Die diesjährige Konferenz ist nicht nur in Miami, sondern bringt die Fortbildung online direkt zu den Gesundheitsdienstleistern.

Seit 37 Jahren ist die historische multidisziplinäre Miami Breast Cancer Conference eine von einer Familie geleitete jährliche Veranstaltung. In diesem Jahr kombiniert der Kongress seine Tradition mit dem Geist und Engagement der Familie Hennessy, die im Kern von MJH Life Sciences, der Muttergesellschaft von PER, zu spüren ist. Im Mittelpunkt der Tagung steht weiterhin die Versorgung von Patientinnen mit Brustkrebs. Der jährliche Kongress hat sich zu einem hochkarätigen Treffpunkt entwickelt, wo sich Gesundheitsdienstleister über die bedeutendsten Fortschritte in der Brustkrebsbehandlung und deren Anwendung im klinischen Umfeld auf dem Laufenden halten können.

„In seinem 38. Jahr begrüßt PER alle Teilnehmer der großen Familie der Miami Breast Cancer Conference sehr herzlich, gleichgültig, ob Sie zum ersten oder zum 31. Mal zu uns kommen“, erklärte Phil Talamo, CHCP, President von PER. „Unsere Gemeinschaft besteht aus zahlreichen engagierten Onkologen, Chirurgen, Pathologen, KrankenpflegerInnen und anderen, die bestrebt sind, die Patientenversorgung zu verbessern. Wir wissen genau, dass bei der Behandlung von Brustkrebs mehr als ein Team nötig ist - es muss eine Familie daran beteiligt sein. Auf der diesjährigen Konferenz kommen wir virtuell mit einem gemeinsamen Ziel zusammen, das darin besteht, die aktuelle Versorgung von Patientinnen mit Strategien zu verbessern, die Sie am Freitag kennen lernen und am Montag umsetzen.“