Adecco spürt Coronakrise immer weniger

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Adecco hat auch im vierten Quartal 2020 die Folgen der Coronakrise zu spüren bekommen. Allerdings nicht mehr so stark wie in den Monaten davor. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende erhalten und dürfen sich über die Wiederaufnahme des Rückkaufprogramms freuen. Der Umsatz fiel um neun Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage resultierte ein Umsatzschwund von fünf Prozent. Im zweiten Quartal hatte es noch einen Rücksetzer von 28 Prozent gegeben, im dritten von 15 Prozent.

Die Lage habe sich im Verlauf des Quartals verbessert. So sei das Geschäft im Dezember bei der bereinigten Betrachtungsweise nur noch um zwei Prozent geschrumpft. Nach Ländern war der Rückgang im wichtigen Markt Frankreich im Gesamtquartal mit minus 10 Prozent überdurchschnittlich. Das gleiche gilt für die Schweiz (-14 Prozent). Gewachsen ist Adecco hingegen in Großbritannien, in Italien und auf der iberischen Halbinsel.