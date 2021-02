Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings ist noch immer dabei, die Kursexzesse aus der ersten Februar-Hälfte zu korrigieren.

Ask 0,29

Ask 0,29

Ask 0,33

Ask 0,33

Die Kursentwicklung im Cannabis-Sektor im Allgemeinen und bei OrganiGram Holdings im Speziellen trieb in den letzten Wochen so ihre „Blüten“. In unserer letzten Kommentierung vom 29.01. monierten wir noch das (damalige) Unvermögen der Aktie, signifikant über den (damaligen) Widerstandsbereich von 2,5/ 2,7 CAD zu setzen. Wenige Tage später stand der Kursbereich von 8,0 CAD im Fokus.

Mittlerweile ist die Aktie von ihrem exponierten Kursniveau deutlich heruntergekommen und versucht sich daran, im Bereich von 4,0 CAD / 3,0 CAD einen stabilen und tragfähigen Boden auszubilden. Diese Zone hatte sich bereits in der Vergangenheit eine gewisse Relevanz erarbeitet.

Kurzum. Noch wird das Handelsgeschehen im Cannabis-Sektor von einem volatilen Auf und Ab bestimmt. Für OrganiGram Holdings geht es nun darum, die Bodenbildung im Bereich 4,0 CAD / 3,0 CAD entscheidend voranzubringen. Sollte es darunter gehen, stünden mit den Unterstützungen bei 2,5 CAD und 2,0 CAD weitere Unterstützungen bereit. Auf der Oberseite befindet sich vor allem im Bereich von 6,0 CAD ein massiver Widerstand…