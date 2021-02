Sernova erhält Bestätigung im Hinblick auf das endgültige Wertpapierprospekt für die garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Mio. CAD

London (Ontario), 24. Februar 2021. Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, Frankfurt/Xetra: PSH) („Sernova“ oder das „Unternehmen“) ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Bestätigung für seinen endgültigen Wertpapierprospekt vom 24. Februar 2021 (das „endgültige Prospekt“) in Zusammenhang mit seinem bereits zuvor gemeldeten Bought Deal-Angebot von 16.700.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,20 CAD pro Einheit (Bruttoeinnahmen von rund 20.040.000 CAD) (das „Angebot“) erhalten hat. Canaccord Genuity Corp. und Leede Jones Gable Inc. sind die Konsortialbanken (zusammen die „Konsortialbanken“) des Angebots.

Das Unternehmen geht davon aus, die Kapitalerhöhung am oder um den 1. März 2021 abzuschließen.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option gewährt, die nach Ermessen der Konsortialbanken jederzeit bis zu 30 Tage nach dem Abschluss der Kapitalerhöhung ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu jene Anzahl von zusätzlichen Einheiten zu erwerben, die 15 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht.

Der endgültige Prospekt wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, eingereicht und ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter https://sedar.com/DisplayProfile.do?lang=EN&issuerType=03&issu ... verfügbar.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder dem Wertpapierrecht eines US-Bundesstaats registriert und dürfen auch nicht innerhalb der USA oder im Namen von US-amerikanischen Staatsbürgern ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot der Wertpapiere in den USA oder anderen Staaten dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jedwedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzausweise enthält.