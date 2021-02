Vorläufige Zahlen: Umsatz deutlich oberhalb unserer Schätzungen - Jahresziele in unseren Augen konservativ gewählt



Nynomic hat gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt, die umsatzseitig deutlich oberhalb und beim EBIT innerhalb unserer Erwartungen liegen. Die nun kommunizierten Jahresziele für 2021 deuten auf weiterhin zweistelliges Wachstum hin.



Eindrucksvolle Rückkehr auf den Wachstumspfad in 2020: Der Konzernerlös stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant auf rund 78,5 Mio. Euro (+21,0% yoy), womit die erst im Oktober vom Unternehmen angehobene Guidance (> 75 Mio. Euro) ebenso wie unsere Prognose (75,6 Mio. Euro) deutlich übertroffen wurde. Das erzielte EBIT liegt mit rund 8,0 Mio. Euro (+24,6% yoy; 10,2% Marge) im Rahmen der Zielsetzung (> 10,0% Marge) und auf dem von uns erwarteten Niveau (8,1 Mio. Euro). Damit kehrt Nynomic nach rückläufigem Umsatz und Ergebnis in 2019 wie antizipiert erfolgreich auf den Wachstumspfad zurück und zeigt u.E. eindrucksvoll, dass das Unternehmen dank seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur auch in einem makroökonomischen Krisenjahr seine Positionierung in strukturellen Wachstumsmärkten weiter festigen kann.



Zweistelliges Umsatzwachstum und Margenausweitung auch in 2021 wahrscheinlich: Nach dem erfolgreichen Jahr 2020 dürfte auch das laufende Geschäftsjahr von zweistelligen Wachstumsraten geprägt sein. Demnach avisiert der Vorstand in 2021 einen Umsatz von deutlich über 80 Mio. Euro. Ähnlich wie im vergangenen Jahr (urspr. Guidance: > 70 Mio. Euro) halten wir dieses Ziel jedoch erneut für eher konservativ formuliert und prognostizieren unverändert einen Erlös von 87,6 Mio. Euro (+11,6% yoy). Bestärkt werden wir in unserer Meinung von dem nochmals gestiegenen Auftragsbestand. So lag dieser nach knapp 70,0 Mio. Euro im Oktober zum Jahresende bereits auf einem erneuten Rekordniveau von 72,6 Mio. Euro (+112,3% yoy), wovon u.E. mehr als die Hälfte in diesem Jahr umsatzwirksam werden dürfte.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 45,00 Euro