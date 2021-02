DEUTSCHE BANK belässt RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ryanair von 16,20 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zeitplan der britischen Regierung für eine Beendigung des Lockdowns zeichne den Weg für eine bessere Geschäftsentwicklung vor, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere das neue Kursziel für die Fluggesellschaft./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 06:43 / GMT