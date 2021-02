Portfoliofirmen bringen frühzeitige Renditen; Erweiterung der Geschäftsvision durch Seed-Finanzierungen; Unterzeichnung einer Marketingvereinbarung

Vancouver, British Columbia – 25. Februar 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. ( CSE: EATS ) ( OTCPK: EATBF ) ( FWB: 988 ) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, kann mit Freude über den jüngsten Erfolg seines wachstumsstarken internationalen Portfolios berichten.

Eat Beyond startete am 17. November 2020 in den Handel und kann in nur etwas mehr als drei Monaten einen Aktienkursanstieg um über 340 Prozent verbuchen. Die Aktienkurse einiger Portfoliofirmen von Eat Beyond haben mittlerweile ebenfalls Rekordhöhen erreicht.

„Das Ziel von Eat Beyond ist es, Liquidität bereitzustellen und eine Rendite für unsere Aktionäre zu erwirtschaften. Gleichzeitig wollen wir laufend neue Chancen in unserem Zielsegment sondieren und ausbauen“, so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. „Wir stellen unseren Portfoliofirmen zwar Kapital zur Verfügung, aber dieses Kapital ist erst der Beginn unseres tatsächlichen Investments. Eat Beyonds Investitionsausschuss unterstützt die Unternehmen mit einer Wachstumsstrategie, mit der sie ihren Erfolg und ihre Profitabilität rascher steigern können. Wir stehen den Unternehmen als echter Partner zur Seite, der dabei hilft, Barrieren zu beseitigen und Möglichkeiten zu schaffen, um das volle Potenzial eines jeden Unternehmens zu erschließen.“

Das Unternehmen konnte mit seinen Portfoliofirmen bereits beachtliche Renditen erzielen:

- In die Very Good Food Company (CSE: VERY) investierte Eat Beyond Anfang 2020 zum Kurswert von 0,25 Dollar pro Stammaktie. Seit Dezember 2020 werden die Aktien durchgehend über einem Wert von 6,00 Dollar gehandelt.

- An der Firma good natured (TSXV: GDNP) beteiligte sich Eat Beyond im November 2020 auf einem Kursniveau von 0,14 Dollar pro Aktie, wobei jede Aktie mit einem halben Warrant zum Preis von je 0,21 Dollar gekoppelt war. Am Mittwoch, den 24. Februar 2021 schloss die Aktie mit einem Kurs von 1,50 Dollar. good natured wurde zudem für das Jahr 2021 in die Liste der TSX Venture 50-Unternehmen in der Kategorie „Saubere Technologien & Biowissenschaften“ aufgenommen.