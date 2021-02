600 Top-Firmen unterstützen neues Business-Netzwerk, um die wirtschaftliche Erholung nach COVID voranzutreiben

LONDON, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- HSBC, Intel, Arup und Tesco gehören zu den globalen Unternehmen, die den Start eines neuen Geschäftsnetzwerks unterstützen, das Unternehmen, Städten und Regierungen dabei helfen soll, aufkommenden globalen Wirtschafts- und Umweltschocks zu begegnen.

Mehr als 600 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 3 Billionen US-Dollar und mehr als 10 Millionen Beschäftigten in 150 Ländern stehen hinter der Zusammenarbeit des Think Tanks The Resilience Shift und Resilience First, dem weltweit größten Resilienz-Unternehmensnetzwerk.