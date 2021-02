Toronto, Kanada - 26. Februar 2021 - Evergold Corp. ( WKN: A2PTHZ , TSX-V: EVER ) („Evergold” oder das „Unternehmen”) ( www.evergoldcorp.ca ) freut sich bekanntzugeben, dass es seine zuvor angekündigte und vergrößerte Bought Deal Finanzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt $8.000.000 CAD (das „Angebot“) mit einem Großauftrag von Palisades Goldcorp Ltd. abgeschlossen hat.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 17.500.000 Einheiten (die „HD-Einheiten“) zu einem Preis von 0,20 CAD pro HD-Einheit für einen Bruttoerlös von $3.500.000 CAD und 20.454.546 Flow-Through Einheiten (die „FT-Einheiten“ und zusammen mit den HD-Einheiten die „angebotenen Einheiten“) zu einem Preis von 0,22 CAD pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von $4.500.000 CAD verkauft. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines übertragbaren Optionsscheins zum Kauf von Stammaktien (jeder ganze Optionsschein zum Kauf von Stammaktien, ein „Warrant”), von denen jeder als „Flow-Through-Aktie” im Sinne von Unterabschnitt 66 (15) des Income Tax Act (Kanada) qualifiziert ist. Jede HD-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie”) zu einem Ausübungspreis von 0,30 CAD für einen Zeitraum von 3 Jahren nach Abschluss des Angebots.

„Ich möchte mich noch einmal bei Palisades Goldcorp Ltd., einem neuen Investor in unser Unternehmen, sowie bei vielen unserer bestehenden Aktionäre und einigen unserer langjährigen unterstützenden Fonds, einschließlich Plethora, Sprott, Middlefield und Maple Leaf Funds, bedanken. Sie verstehen die starken Aussichten, die vor diesem Unternehmen liegen, und glauben an das, was wir erreichen wollen,“ sagte Kevin Keough, Präsident und CEO. „Das Evergold-Team freut sich sehr auf die kommende Feldsaison und darauf, bei unseren Aussichten für Snoball und Golden Lion im Norden von British Columbia auf Erfolgskurs zu sein.”

Das Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer (der „Underwriter”) abgeschlossen. In Anbetracht der vom Underwriter im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen nach Abschluss der Finanzierung an den Underwriter eine Provision in Höhe von 6,0% des gesamten Angebots-Bruttoerlöses gezahlt, außer für Verkäufe an bestimmte Käufer, bei denen die Provision auf 2,0% des gesamten Bruttoerlöses aus solchen Verkäufen reduziert wurde. Zudem hat das Unternehmen dem Underwriter die Anzahl der Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“) ausgegeben, die 6,0% der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten entspricht, außer in Bezug auf den Verkauf von angebotenen Einheiten an bestimmte Käufer, für die keine Broker-Warrants ausgegeben wurden. Jeder Broker-Warrant kann jederzeit bis zum 23. Februar 2023 ausgeübt werden, um eine Stammaktie (eine „Broker-Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,22 CAD pro Broker-Warrant-Aktie zu erwerben.