RBC belässt Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Aktie biete Aufwärtspotenzial, sollten die mittelfristigen Ziele seinen Erwartungen entsprechen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Adidas sei im Vergleich zu anderen Sportartikelanbietern günstig bewertet./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 20:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.