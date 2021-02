Havn Life Sciences hält Investoren-Webcast am 3. März 2021

Teilnehmer erfahren neueste Updates und können an einer Frage-/Antwortrunde mit Havn Lifes CEO Tim Moore teilnehmen

26. Februar 2021

Vancouver, BC, Kanada – Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FWB: 5NP) (das “Unternehmen” oder “Havn Life”), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit der standardisierten Extraktion psychoaktiver Verbindungen und der Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte beschäftigt, hat heute bekannt gegeben, dass es am Mittwoch, 3. März. um 14 Uhr EST (11 Uhr PST) eine Investorenpräsentation per Webcast abhält.

Beim Webcast wird CEO Tim Moore eine PowerPoint-Präsentation halten, bei der die Hauptaspekte von Havn Lifes Businessplan abgedeckt werden. Er wird den Fahrplan des Unternehmens für 2021 darlegen, wichtige Updates zu Havn Labs und Havn Retail bekanntgeben und über die Einführung der Einzelhandelsproduktlinie in diesem Jahr sowie über wichtige Partnerschaften und Finanzierungs-Benchmarks für das nächste Quartal sprechen. Der Webcast ist eine einzigartige Gelegenheit für aktuelle sowie potenzielle Investoren, über ein Frage-/Antwort-Portal direkt mit Havn Lifes CEO zu kommunizieren und mehr über das Unternehmen und seine wichtigsten Meilensteine zu erfahren.

WER: Tim Moore, Havn Life Sciences - CEO

WANN: Mitwoch, 3. März, 14 Uhr EST

WO: Für einen Zugang zum Webcast und um während des Live-Events Fragen zu stellen, ist eine vorherige Registrierung nötig unter:

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1429769&tp_key=deaceae ...

Über den gleichen Link sowie im Investor-Relations-Bereich auf der Unternehmenswebsite erhalten Sie auch Zugriff auf eine Archivversion des Webcasts und der Präsentation.

Für das Board of Directors

Tim Moore

Chief Executive Officer

Über Havn Life Sciences Inc.

Havn Life Sciences ist ein Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, das menschliche Potenzial mit Hilfe von evidenzbasierter Forschung zu erschließen. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt in der standardisierten, qualitätskontrollierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen aus Pflanzen und Pilzen sowie in der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten aus nicht regulierten Wirkstoffen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook,Twitter, Instagram und Youtube.