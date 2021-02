Seit Wochen und Monaten bewegt sich Palladium übergeordnet seitwärts.

Seit Wochen und Monaten bewegt sich Palladium übergeordnet seitwärts. Die Begrenzungen bei 2.200 / 2.250 US-Dollar auf der Unterseite und 2.500 US-Dollar auf der Oberseite limitieren das Edelmetall und kanalisieren die Preisentwicklung. Am gestrigen Freitag geriet Palladium stärker unter Druck. War das möglicherweise der Auftakt zur (abwärtsgerichteten) Auflösung der zuletzt dominierenden Handelsspanne? Die nächsten Tage könnten bereits die Frage beantworten.

Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 26.01. „Eine zähe Angelegenheit“. Und das war es auch im Folgenden… In der damaligen Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Das Warten auf frische Impulse geht erst einmal weiter. Externe Impulsgeber fehlen derzeit. Aktuell scheint Palladium die Kraft zu fehlen, signifikante Aufwärtsbewegung auf die Beine stellen zu können. Gleichzeitig kommt aber auch (noch) kein Abgabedruck aus. Uns so bleibt es dabei: Erst ein signifikanter Vorstoß über die 2.500 US-Dollar oder aber ein Abtauchen unter die 2.200 US-Dollar könnten die Patt-Situation auflösen.“



Das Warten auf frische Impulse setzte sich auch in den letzten Wochen fort. Palladium gelang es nicht, die Oberseite der Range entscheidend in Bedrängnis zu bringen. Gleichzeitig wurde es auf der Unterseite ein ums andere Mal „ungemütlich“. Doch spätestens die knapp unterhalb der unteren Begrenzung verlaufende 200-Tage-Linie verhinderte Schlimmeres.

Am gestrigen Freitag geriet Palladium stärker unter Druck. Wie die anderen Edelmetalle auch bekam es den Druck vom Devisenmarkt zu spüren. Der US-Dollar profitiert gegenwärtig von der vorherrschenden Gemengelage; aktuell zum Leidwesen von Gold, Silber & Co.

Kommen wir noch einmal auf Palladium zurück. Das Edelmetall sollte einen Rutsch deutlich unter die 2.200er Marke unter allen Umständen vermeiden. Den nächsten Handelstagen könnte diesbezüglich eine große Bedeutung zukommen. Unterhalb von 2.200 US-Dollar liegt bei 2.100 US-Dollar die nächste wichtige Unterstützung und damit das nächste potentielle Bewegungsziel, sollte es zum Bruch der Unterseite der Handelsspanne kommen. Auf der Oberseite bleibt es dabei: Palladium muss endlich über die 2.500 US-Dollar.