TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran könnte nach den Worten seines Atomchefs Ali Akbar Salehi den Grad seiner Urananreicherung relativ rasch bis auf 60 Prozent erhöhen. "Wir haben binnen einer Stunde Uran auf 20 Prozent angereichert und könnten in der gleichen Zeitspanne den Grad bis auf 60 Prozent erhöhen", sagte Salehi am Freitagabend im Staatsfernsehen. Außerdem habe die iranische Atomorganisation (AEOI) in weniger als einem Monat 25 Kilogramm von 20-prozentigem Uran hergestellt und sei dabei, 1000 schnelle IR-6 Zentrifugen zu produzieren.

Laut Internationalem Atomabkommen darf der Iran das Uran nur bis zu einem Grad von weniger als vier Prozent anreichern. Für eine Atombombe wären 90 Prozent notwendig. Die USA traten unter Ex-Präsident Donald Trump im Mai 2018 aus dem Atomabkommen aus. Als Reaktion auf US-Sanktionen hielt der Iran sich nicht mehr an alle Auflagen. Berichten zufolge würde es heute nur noch wenige Monate dauern, bis der Iran eine Atombombe bauen könne, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price am Mittwoch.